États-Unis

Le chien robot s’est trouvé un nouveau job: cameraman

Un spécimen téléguidé aide les ingénieurs à optimiser les espaces de travail d’une usine grâce aux images prises par ses cinq capteurs.

Boston Dynamics a peut-être trouvé de nouveaux débouchés pour sa famille de chiens robots Spot. Ils sont à l’essai dans une usine du constructeur automobile américain Ford, dans l’État du Michigan. Répondant au nom de Fluffy, l’automate est téléguidé par des ingénieurs via une tablette. Il utilise des lasers pour scanner l’environnement industriel à l’aide de ses «5 yeux». Les données servent ensuite aux ingénieurs pour le plan de réaménagement du site industriel assisté par ordinateur.

Les scans du robot sont financièrement nettement plus avantageux que de faire parcourir aux ingénieurs des kilomètres dans l’usine pour poser des caméras sur trépied, a assuré le constructeur automobile. Fluffy peut parcourir jusqu’à 4,8 km/h pendant environ deux heures avec la charge de sa batterie.

«Notre objectif n’est pas de déplacer la main-d’œuvre», a promis Mark Goderis, directeur de l’ingénierie numérique du site, mais «d’automatiser les processus et de rendre les ingénieurs et les personnes qui travaillent plus efficaces pour créer des produits de qualité.» Boston Dynamics n’indique pas les tarifs de location du chien robot. Mais la filiale du groupe japonais Softbank avait récemment dévoilé le prix de vente du modèle de Fluffy, appelé «Spot», qui vaut 74’500 dollars.