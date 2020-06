États-Unis

Le chien-robot Spot est désormais disponible à la vente

Boston Dynamics a commencé à commercialiser son impressionnant robot à quatre pattes pour la somme de 74’500 dollars.

Dernièrement, on l’avait vu patrouiller dans les parcs de Singapour pour encourager au respect des mesures de distance sociale, mais aussi aider les soignants luttant contre le Covid-19 à Boston. L’impressionnant chien-robot jaune de la société Boston Dynamics était jusqu’ici uniquement disponible sous forme de leasing. Baptisé Spot, il peut désormais être acheté par les entreprises et les chercheurs. Son fabricant a en effet commencé à le commercialiser en début de semaine avec l’objectif de produire 1000 exemplaires cette année. Les clients ne pourront en acquérir que deux à la fois et ne pourront pas s’en servir pour blesser ou intimider des personnes, précise la société.