Auto : Le chiffre d'affaires de Tesla a bondi de 74%

Le constructeur américain de véhicules électriques a dégagé un bénéfice net de 438 millions de dollars au premier trimestre 2021, contre seulement 16 millions un an plus tôt.

Tesla a enregistré un chiffre d'affaires de 10,39 milliards de dollars au premier trimestre, en hausse de 74% sur un an, faisant légèrement mieux que les 10,29 milliards attendus par les analystes. Le groupe dirigé par Elon Musk a livré près de 185'000 véhicules sur les trois premiers mois de 2021, un niveau sans précédent «en dépit de multiples défis, dont des facteurs saisonniers, l'instabilité de la chaîne d'approvisionnement et la transition vers les nouveaux modèles Model S et Model X.» La société a affiché un bénéfice net de 438 millions, largement supérieur aux 16 millions dégagés au premier trimestre 2020. L’action perdait toutefois 3,9%, mardi à 15h55.