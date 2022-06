Crise migratoire : Le chiffre des traversées clandestines pour l’Angleterre explose

La traversée de la Manche devient encore plus difficile pour les migrants voulant accéder à la Grande-Bretagne, depuis que celle-ci tente de serrer la vis.

Entre le 1er janvier et le 13 juin 2022, «777 événements de traversées en small boats impliquant 20’132 candidats ont été recensés», a précisé le ministère. En 2021, ces tentatives de traversées généralement par bateaux pneumatiques au départ du littoral nord de la France, entre Calais et Dunkerque, avaient atteint un «record»: 52’000 personnes l’ayant tentée et 28’000 migrants l’ayant réussie.