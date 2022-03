Amérique latine : Le Chili célèbre ses premiers mariages homosexuels

Jaime et Javier d’un côté, Consuelo et Pabla de l’autre: tout près de la capitale chilienne, Santiago, un couple d’hommes et un de femmes, les deux avec enfants, se sont unis jeudi.

Consuelo et Pabla, Jaime et Javier ont célébré leur mariage avec leurs enfants, jeudi, à Providencia. AFP

Un couple d’hommes et un couple de femmes ont été les premiers à célébrer officiellement leur union, jeudi, au Chili, après l’adoption de la loi sur le mariage pour tous, fin 2021, et son entrée en vigueur, fruit d’années de lutte des organisations de défense des droits de la communauté LGBT+.

«On n’aurait jamais imaginé pouvoir vivre ce moment-là au Chili. C’est formidable de sentir ce changement en cours et de se dire que nous faisons partie de ce changement vers un avenir meilleur», a déclaré Jaime Nazar après avoir épousé Javier Silva à la mairie de Providencia, commune de l’agglomération de Santiago.

Ces premiers mariages homosexuels sont célébrés la veille de la passation de pouvoir entre le président conservateur Sebastian Piñera et son successeur de gauche Gabriel Boric. Le premier avait accéléré l’adoption du mariage pour tous fin décembre, avant la fin de son double mandat (2010-2014 et 2018-2022), à la surprise générale et au mécontentement des dirigeants de sa coalition de droite Vamos Chile.

«Éloignés, discriminés, séparés»

Javier Silva, 38 ans, et Jaime Nazar, 39 ans, se marient après sept ans de vie commune et deux enfants conçus par mère porteuse. «Nous sommes particulièrement heureux qu’il s’agisse d’un couple avec des enfants, car l’une des principales raisons pour lesquelles les couples homosexuels voulaient se marier était de protéger leurs enfants», a déclaré la porte-parole du Mouvement pour l’intégration et la libération homosexuelle, Javiera Zuñiga.

Deux femmes en couple depuis 18 ans, Consuelo Morales et Pabla Heuser, parentes d’une petite fille, se sont également passé la bague au doigt à Providencia. «Nous dédions l’avancée de cette loi à chacun des couples et familles de même sexe qui ont été éloignés, discriminés, séparés et dont les droits les plus fondamentaux ont été violés», faisant référence aux «veufs» et «orphelins», a déclaré Javiera Zuñiga.

Le septième pays en Amérique latine

Le Chili fait désormais partie de la trentaine de pays qui autorisent le mariage pour tous, dont 16 en Europe, le Danemark ayant été le pionnier mondial, et désormais sept en Amérique latine, avec l’Argentine, l’Uruguay, le Brésil, la Colombie, l’Equateur, le Costa Rica, avec également la moitié des États du Mexique.