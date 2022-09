Vote sur la constitution : Le Chili face au choix d’une société libérale ou plus solidaire

Le Chili retourne aux urnes dimanche pour se prononcer sur une nouvelle constitution, entre maintien d’une société libérale ou aller vers un État plus interventionniste. Si les sondages prédisent un rejet, l’incertitude demeure sur l’issue de ce vote obligatoire pour 15 millions d’inscrits.

La proposition vise à remplacer l’actuelle Constitution rédigée sous la dictature d’Augusto Pinochet (1973-1990) qui, malgré plusieurs réformes successives, est toujours considérée comme un frein à toute réforme sociale de fond. L’éducation, la santé et les retraites étant notamment aux mains du secteur privé.

Fin de campagne

Pour la clôture de la campagne pour le référendum, des milliers de manifestants ont marché sous le slogan «j’approuve» – 500'000, selon les organisateurs –, le long de l’avenue Alameda à Santiago. Les partisans du rejet, ont eux, organisé un rassemblement plus discret d’environ 500 personnes sur la colline de San Cristobal qui surplombe la capitale.

Troisième vote en deux ans

La rédaction d’une nouvelle Loi fondamentale avait constitué une porte de sortie politique aux violentes manifestations de 2019 pour réclamer plus de justice sociale. C’est la troisième fois en deux ans que les Chiliens sont appelés à se prononcer sur ce processus constituant, après un premier référendum en octobre 2000 (adopté à 79%), et l’élection en mai 2021 d’une Assemblée de 154 membres, à parité hommes-femmes, chargés de la rédaction de la nouvelle constitution.

Avortement, environnement…

Les changements proposés vont d’une plus grande autonomie pour les peuples indigènes (12,8% de la population) à l’interruption volontaire de grossesse (IVG) inscrite dans le marbre, en passant par des mesures de protection de l’environnement ou la suppression du Sénat.

Les défenseurs du nouveau texte estiment qu’il va changer profondément un pays autrefois conservateur, aux fractures sociales marquées le long des lignes ethniques et économiques, et jeter les bases d’un Chili plus égalitaire.