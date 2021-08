Genève - «Le chiot est détenu comme dans un ‘couloir de la mort’»

Les premiers mois de Freddy Junior, petit chien pinscher toy né en mars, sont bien solitaires. L’animal, importé illégalement de Moldavie, est détenu par le vétérinaire cantonal depuis le 8 juin. En cause: une suspicion de rage. Son pays d’origine est effectivement une zone à risque pour la maladie. En conséquence, le chiot est à l’isolement. c’est-à-dire seul. Situation que l’avocat de la maîtresse de l’animal, Me Romain Jordan juge illégale.

Contacts suffisants exigés

Jeudi, l’homme de loi a envoyé au Service des affaires vétérinaires (SCAV) une requête en constatation des conditions illégales de détention du chien. La requête se fonde sur la loi sur la protection des animaux, son ordonnance et son règlement d’application. En substance, les textes disent que les canidés «doivent avoir tous les jours des contacts suffisants avec des êtres humains, et si possible avec d’autres chiens». Ceux qui sont «détenus dans des boxes depuis plus de trois mois (ndlr: ce qui n’est pas encore le cas de Freddy Jr) doivent avoir des contacts visuels, auditifs et olfactifs avec un autre chiens détenu dans un enclos attenant».