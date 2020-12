En Floride : Le chiot sauvé des crocs d’un alligator intègre la police locale

Âgé de seulement 3 mois, «Gunner» avait été secouru in extremis par son maître. L’Américain et son compagnon à quatre pattes vont désormais donner un coup de main au sheriff du comté.

Fin octobre, le sauvetage de «Gunner», un cavalier king charles spaniel de trois mois, avait suscité des réactions émues: lors d’une promenade a priori ordinaire au bord d’un étang, le chiot avait été délivré in extremis des crocs d’un alligator par son maître Richard Wilbanks, un retraité de 74 ans habitant à Estero (Floride).

Afin d'honorer leur bravoure, «Gunner» et son maître, ont été invités à donner un coup de main à la police locale. La joyeuse boule de poils s’est ainsi vue décerner une étoile de shérif et des écussons lors d’une petite cérémonie filmée et postée sur les réseaux sociaux.