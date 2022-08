Football: Le choc au sommet a donné le vertige à Yverdon

Première place perdue

L'ouverture du score, de Montollo dès la 9e minute, est certes arrivée sur un corner tout ce qu’il y a de plus banal. Mais le 0-2 de l'ancien Brésilien du Lausanne-Sport, d'une magnifique pichenette (14e), et le 0-3 du Français, servi sur un plateau par l'ancien de Team Vaud, ont été des modèles collectifs (38e). Yverdon a donc perdu la tête de la 2e division, comme son expression collective dès l'entame de la rencontre. Pire encore, c'est avec ce que les Yverdonnois ont entre les deux oreilles qu'ils ont manqué les occasions de se relancer dans cette partie. Tant Fargues (13e), Koné (33e, 72e et 75e), que Beyer (45e+1) et Berdayes (47e et 77e sur la barre) se sont imposés dans les airs, mais sans réussir à attraper le cadre ou à tromper le portier Keller.