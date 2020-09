E-sport – «LoL» : Le choc au sommet a livré toutes ses promesses

Les deux équipes qui dominent la scène européenne de «League of Legends», Fnatic et G2, se sont affrontées lors d'un nouveau duel épique dimanche.

Caps (à dr.) a remporté les six derniers championnats européens (deux avec Fnatic, les quatre derniers avec G2). Et ce n’est pas son remplaçant Nemesis chez Fnatic (à g.) qui a pu l’en empêcher… Riot Games

C'est LE classico de «League of Legends» en Europe. Les deux formations les plus titrées du championnat (LEC), Fnatic et G2, se sont à nouveau retrouvées au stade de la finale, dimanche. Et comme lors des deux dernières éditions, c'est G2 qui a pris le dessus sur son meilleur ennemi (3-0).

Pourtant, un vent de renouveau avait soufflé durant tout le Summer Split, avec les rafraîchissantes équipes Rogue et Mad Lions longtemps aux avant-postes. Mais l'expérience de Fnatic et G2, qui comptaient chacune sept titres européens sur les treize décernés avant cette nouvelle finale, a fait la différence.

Rogue, qui avait éliminé les Mad Lions sur un sec 3-0, est pourtant passé très près de l'exploit face à G2. La structure, qui n'avait jamais gagné face à l'ogre européen, s'est offert le luxe de pousser G2 au cinquième match. Et il s'en est fallu d'un rien pour que Rogue réussisse l'exploit (défaite 3-2).

Car G2 avait dû passer par le Lower Bracket après avoir perdu face à... Fnatic (3-2) lors du match qui a désigné le premier finaliste. Le duel indécis s'est joué lors d'une cinquième partie haletante où l'une des rares erreurs de Caps, par ailleurs brillant, aura coûté la victoire à G2.

Mais il était écrit que les deux grosses écuries du LEC devaient à nouveau s'affronter en finale, malgré une saison où toutes deux sont passées par des hauts et des bas inhabituels.

Lors de la première partie dimanche, c'est G2 qui a patiemment bâti son avance, avant que Fnatic ne revienne à hauteur. C'est finalement Perkz qui a forcé la décision sur un move face à Selfmade. Dans la deuxième manche de ce Best of 5, Fnatic a réagi en prenant l'avantage jusqu'à obtenir la Dragon Soul, un buff d'ordinaire décisif. Mais G2 a trouvé un moyen pour renverser la situation et mener 2-0.

La troisième manche a été particulièrement disputée et a longtemps été indécise. G2 a alors fait la différence dans les teamfights, ponctués par une victoire en backdoor par Caps. La formation a donc parfaitement su réagir après une alerte sans conséquence face à Rogue pour s'imposer dans une finale somptueuse.

En dix saisons disputées dans le championnat européen, G2 compte ainsi huit titres, dont les quatre derniers... Et même si l'équipe est passée par des moments plus compliqués lors de ce championnat, elle a su se rassembler dans les moments clés. En revanche, la défaite est cruelle pour Fnatic et Rekkles, qui avaient enfin réussi à battre G2 lors du round précédent.

Ces deux formations sont qualifiées pour les Worlds, le championnat du monde qui se déroulera dès le 25 septembre. Grâce à ses remarquables résultats lors des précédentes éditions, réalisées notamment par... G2 et Fnatic, l'Europe sera représentée cette année et pour la première fois par quatre équipes, avec également Rogue et Mad Lions. De quoi montrer que le niveau du LEC ne repose pas que sur les performances de ses deux meilleurs représentants.