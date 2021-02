La lecture du classement de SB League ne laisse plus la place au doute. Il y a les Lions de Genève (1 5 victoires - 1 défaite) tout en haut et les autres après la démonstration des pensionnaires du Pommier à Saint-Léonard, sur le parquet de Fribourg Olympic, qui accuse désormais un débours de trois s uccès sur son adversaire du jour. Alors bien sûr, il reste encore un tour de championnat et les play - off sont loin. Mais samedi soir, la formation d ’Andrej Stimac a marqué les esprits.