Wimbledon: Le programme du dimanche 9 juillet à la loupe

Belinda Bencic et Iga Swiatek s’affronteront ce dimanche en 8e de finale du tournoi de tennis Wimbledon 2023.

Iga Swiatek et Novak Djokovic, qui font partie des rares joueurs à ne pas avoir été gênés par la perturbation du programme liée à la pluie, joueront leur 8e de finale de Wimbledon ce dimanche sur le Centre Court, lors de la septième journée du tournoi. La Polonaise, No 1 mondiale, a rendez-vous avec Belinda Bencic, dernière Suissesse en lice et victorieuse de Magda Linette au tour précédent malgré une épaule diminuée.