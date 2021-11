Football : Le match Lyon-Marseille définitivement arrêté

Le milieu de terrain de l’OM Dimitri Payet a été touché à la tête par une bouteille d’eau pleine lancée depuis le virage Nord du Groupama Stadium de Lyon dimanche, dès les premières minutes du choc face à l’OL comptant pour la 14e journée de Ligue 1.

Les incidents se suivent et se ressemblent en Ligue 1: le choc entre Lyon et Marseille a été interrompu après quelques minutes dimanche soir, lorsque le Marseillais Dimitri Payet a été touché au visage par une bouteille lancée par un supporteur de l’OL. «Il s’agissait d’un acte isolé et la personne a été interpellée. Le match va reprendre mais il sera arrêté définitivement au premier incident», a déclaré le speaker peu après 22h. Tandis que les Lyonnais sont sortis s’échauffer, les joueurs de l’OM n’ont eux pas quitté le vestiaire, condamnant le speaker à ressortir son micro pour annoncer l’interruption définitive de la rencontre.