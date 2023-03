Commerce : Le chocolat suisse l’est de moins en moins

Les chocolatiers suisses ont de plus en plus souvent recours aux délocalisations pour leurs sites de production.

La star de Pâques, c’est lui: avec quelque 120 millions de pièces vendues chaque année, le lapin d'or de Lindt & Sprüngli arrive en tête des ventes. Lorsqu’ils lisent le nom «Lindt & Sprüngli» sur l’étiquette, nombreux sont les clients qui s’imaginent que le célèbre lapin de Pâques est produit en Suisse. Or, il n’en est rien: l’article est exclusivement fabriqué dans l'usine allemande de Lindt à Aix-la-Chapelle, écrit le «SonntagsBlick».

Et il n’est pas le seul dans ce cas. Le chocolatier vend en Suisse beaucoup de produits provenant d'usines à l'étranger: les tablettes de chocolat de la gamme Excellence viennent ainsi généralement de France, les petits œufs en chocolat et les boules Lindor souvent d'Italie, et les Pralinés d'Allemagne. «Il est impossible de produire l’ensemble de nos 2000 produits sur un seul site», justifie le porte- parole du groupe.