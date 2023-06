Le choix de Ter Stegen irrite certains Allemands

En l’absence de Manuel Neuer, toujours pas remis de sa fracture du tibia, survenue lors d’un accident de ski en décembre 2022, Marc-André Ter Stegen est devenu le gardien titulaire de l’équipe d’Allemagne. Il vient de disputer les deux dernières rencontres amicales, deux défaites face à la Colombie (0-2) et la Pologne (0-1).

À une année de l’Euro 2024, qui se disputera en Allemagne, la Mannschaft est au plus mal. Et lorsque les résultats ne suivent pas, le moindre petit incident se transforme en catastrophe nationale. Le portier du FC Barcelone - qui fait actuellement partie des meilleurs gardiens du monde - portait le numéro 1 lors de ces deux matches: dans le dos, mais également sur ses gants et ses souliers. Cela a été pris comme un geste offensant pour Manuel Neuer.