Le choix du nouveau recteur de l’Uni de Genève soutenu

Genève : Le choix du nouveau recteur de l’Uni soutenu

La désignation du nouveau recteur de l’Université continue d’agiter. Mercredi soir, l’Assemblée de l’Université avait choisi le professeur canadien Eric Bauce pour succéder à Yves Flückiger à la tête de l’alma mater. Alors que le Conseil d’État, qui avait exprimé des réticences , doit encore valider cette nomination, le Conseil d’orientation stratégique de l’Université de Genève (COSt), organe indépendant consultatif composé d’experts suisses et internationaux, s’est fendu, dimanche, d’un communiqué pour soutenir ce choix.

Projet «prometteur et fédérateur»



Le COSt estime que le projet porté par Eric Bauce, «prometteur et fédérateur», a le potentiel «pour relever les grands défis sociétaux d’aujourd’hui et de demain». «Une plateforme internationale de transition socioécologique, avec l’Université de Genève au centre de cette démarche, pourrait réunir les diverses initiatives lancées ces dernières années, non seulement à l’Université mais également avec des organisations internationales», écrit le COSt.