Santé publique : Le choléra gangrène les pays pauvres

La maladie infectieuse qui avait fait plus de 10’000 morts en Haïti entre 2010 et 2019 après avoir été introduite par des Casques bleus, a fait son retour dans l’île avec au moins 33 décès répertoriés en date du 19 octobre par les autorités sanitaires du pays.

Recrudescence «inquiétante»

Les pays touchés récemment disposent d’un accès restreint à l’eau potable (Yémen, Syrie, RDC notemment) non seulement à cause de conflits armés mais aussi à cause du changement climatique. En augmentant l’intensité et la fréquence des inondations, des cyclones et des sécheresses, le phénomène perturbe l’accès à l’eau potable et «crée un environnement idéal pour le développement du choléra», selon l’OMS.