Zone euro : Le chômage au plus bas depuis 1998, à 7% de la population

Le taux de chômage de la zone euro a reculé de 0,1 point en décembre, par rapport à novembre, pour atteindre son plus bas niveau en 24 ans.

Le rebond de l’économie européenne depuis le printemps 2021, après le choc lié au Covid-19, a entraîné une embellie sur le marché du travail, au point de faire tomber le chômage sous son niveau d’avant-crise et au plus bas depuis avril 1998, début de la série compilée par Eurostat, l’Office européen des statistiques.

Net recul en un an

Avant cette publication, les taux de chômage les plus faibles tant pour les 19 pays partageant la monnaie unique que pour l’UE à 27 remontaient à mars 2020, à respectivement 7,2% et 6,5%. Quelque 13,61 millions d’hommes et de femmes étaient au chômage dans l’UE en décembre, dont 11,48 millions dans la zone euro. L’amélioration est très nette sur un an. Par rapport à décembre 2020, le nombre de chômeurs a baissé de 2,20 millions de personnes dans l’UE et de 1,83 million dans la zone euro.