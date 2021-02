Selon les relevés du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), à fin janvier 2021, 169’753 personnes étaient inscrites au chômage auprès des offices régionaux de placement (ORP), soit 6’208 de plus que le mois précédent. Le taux de chômage a augmenté, passant de 3,5% en décembre 2020 à 3,7% pendant le mois sous revue. Le chômage a augmenté de 48’735 personnes (+40,3%) par rapport au mois correspondant de l'année précédente.

Chômeurs de 50-64 ans

L’ensemble des demandeurs d’emploi inscrits se chiffre à 261’499 personnes, soit 1’181 de plus que le mois précédent et 67’266 (+34,6%) de plus qu'au même mois de l'année précédente.