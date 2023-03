Suisse : Le chômage repart à la baisse en février

Par rapport à l’année dernière, le nombre de chômeurs inscrits a diminué de plus de 16%. Le recours au chômage partiel est en chute libre.

Le chômage des jeunes (15 à 24 ans) a diminué de 0,9%. Le nombre des chômeurs âgés de 50 à 64 ans connaît une baisse de 2,6%. En décembre 2022, le chômage concernait 1508 personnes et 159 entreprises, une diminution de respectivement 1,8% et 4,8% par rapport au mois précédent. En décembre 2021, les réductions d’horaires de travail touchaient encore 6288 entreprises et 42’077 employés.