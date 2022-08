Cyclisme: Le chrono est une affaire 100% suisse

Un écart de 53 centièmes après 24 km

Parti quatorze minutes avant son compatriote et rival, Stefan Bissegger affirme avoir «livré la course parfaite.» Il se marre aussi en soulignant «que l’attente de l’arrivée de ses principaux adversaires était presque aussi fatigante que l’effort fourni sur le vélo.» Il a roulé à une moyenne de 53,169 km/h vers un succès dont il savoure pleinement la valeur. «C’est toujours agréable de briller dans un grand championnat. Moralement, d’autant plus que la saison a été difficile jusqu’ici, cela me donne du tonus pour la fin de saison.»