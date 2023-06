Vaud: Le CHUV atteint un «niveau d’activité» plus élevé qu’avant le Covid

L’année 2022 pour le CHUV marque un certain retour à la normale selon les différents rapports d’activité publiés récemment. L’établissement souligne dans un communiqué que la pandémie a encore été «très présente» durant les premiers mois et a «prolongé un régime d’urgence dont les conséquences se sont fait ressentir tout le reste de l’année».

Malgré tout, l’activité en hospitalisation comme en ambulatoire a désormais dépassé les niveaux de 2019, se réjouissent les responsables, qui saluent «le fort engagement» de leurs 12’436 collaboratrices et collaborateurs. L’hôpital universitaire précise que les patients se montrent toujours très satisfaits des consultations, que ce soit en ambulatoire (jusqu’à 96% de taux de satisfaction) ou en hospitalier (une appréciation globale de 94%).

Le CHUV affirme vouloir aller de l’avant en poursuivant les «quatre chantiers de grande envergure qui marqueront durablement l’avenir de l’institution». Une grande consultation interne doit redéfinir les contours stratégiques de l’institution entre 2024 et 2028. Les responsables veulent aussi essuyer les pertes de 25 millions de francs liées au Covid grâce à une hausse des recettes et une réduction des coûts, «sans diminuer les services de soins nécessaires à la population.» L’amélioration du climat de travail, la généralisation des outils numériques et la modernisation de l’informatique font aussi partie des objectifs.