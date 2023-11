Le CHUV crée un guichet virtuel destiné aux patients

Les patients pourront désormais inscrire gratuitement, et sous forme numérique, leurs documents utiles sur leur état de santé grâce au nouveau guichet virtuel situé au rez-de-chaussée du bâtiment principal du CHUV, à Lausanne. La démarche a pour objectif de faciliter les échanges entre les patients et les professionnels de santé. Les patients pourront ainsi télécharger directement leurs dossiers et inclure quels professionnels ont le droit de consulter leur page personnelle, ou non.