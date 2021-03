Lausanne : Le CHUV est l’un des dix meilleurs hôpitaux au monde

Le magazine Newsweek vient de publier son classement des établissements hospitaliers pour l’année 2021. Sur 2000 centres analysés, le centre vaudois figure à la 9e position.

Voilà une nouvelle qui a de quoi réjouir les malades vaudois, voire romands. Le CHUV figure à la neuvième position des meilleurs hôpitaux du monde, d’après le classement 2021 de l’hebdomadaire américain «Newsweek». Et le moins que l’on puisse dire, c’est que parmi ses 2000 concurrents, il y avait des institutions prestigieuses. Ainsi, on retrouve dans le top 10 la Mayo Clinic à Rochester, la Cleveland Clinic, le Massachusetts General Hospital à Boston et le Johns Hopkins Hospital à Baltimore, tous aux Etats-Unis, ainsi que le Toronto General Hospital, le Karolinska Universitetssjukhuset à Solna en Suède, l’Hôpital universitaire de la Charité à Berlin et le Singapore General Hospital.