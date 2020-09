Santé : Le CHUV recherche des anticorps contre le coronavirus

Un programme européen a octroyé près de 5 millions de francs à l’hôpital vaudois pour mener des recherches en vue de neutraliser le coronavirus.

Les fonds vont permettre au Service d’immunologie et allergie du CHUV d’isoler des anticorps chez les patients infectés au coronavirus.

Cette aide va permettre au Service d’immunologie et allergie du CHUV, dirigé par le professeur Giuseppe Pantaleo, de poursuivre les travaux entrepris dès le mois d’avril pour isoler des anticorps chez les patients infectés du Covid-19, précise l’hôpital vaudois dans un communiqué publié lundi.

Échantillons de sang

Sur une base volontaire, certains patients ont déjà donné des échantillons de sang pour faire le tri et le clonage des cellules spécifiques produisant des anticorps qui feront l’objet d’un profilage dans le but d’identifier ceux qui possèdent le plus haut pouvoir neutralisant.