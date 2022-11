Lausanne : Le CHUV reprend le contrôle de son service de chirurgie ambulatoire

«Afin d’assurer la pérennité de l’activité de chirurgie ambulatoire de ses patients sur le site de Beaumont, le CHUV a résilié ce jour avec effet immédiat le contrat de collaboration qui le lie à l’entreprise privée de chirurgie ambulatoire MV Santé Beaumont SA. Conformément aux accords signés entre les partenaires, le CHUV a fait usage de son droit à reprendre à son compte de suite l’exploitation du centre de chirurgie ambulatoire sur le site de Beaumont, à proximité du bâtiment principal du CHUV. MV Santé s'oppose à cette décision», a communiqué l’hôpital universitaire. En 2018, un audit avait déjà souligné les difficultés du partenariat. «Le CHUV doit passer à la caisse et ce centre ambulatoire est sous-occupé», avait alors déclaré Eliane Rey, vice-présidente de la Cour des comptes.

La conclusion du partenariat public-privé avec MV Santé Beaumont SA date de 2011. Il avait pour but de décharger le bloc opératoire du CHUV, dont les infrastructures de haute technologie sont mieux utilisées pour les cas lourds nécessitant une hospitalisation. L’objectif principal du centre de chirurgie ambulatoire de Beaumont, géré par MV Santé, est ainsi d’accueillir les chirurgiens du CHUV et leurs patients, soit actuellement quelque 6500 interventions annuelles.

Opérations non urgentes remises à plus tard

L’hôpital universitaire entend prendre toutes les mesures utiles pour assurer une transition harmonieuse et garantir la reprise de l'activité sur le site le plus vite possible. Dans cette phase de transition, le CHUV doit toutefois interrompre transitoirement son activité opératoire au Centre de chirurgie ambulatoire.