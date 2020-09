Coronavirus : Le CHUV se dit prêt à faire face à une deuxième vague

L’hôpital universitaire vaudois a voulu rassurer sur ses capacités à faire face alors que le nombre de cas est en augmentation dans le canton, qui est de loin le plus touché de Suisse.

Le CHUV est prêt à faire face à une deuxième vague de coronavirus, alors que le nombre de cas augmente dans le canton. Il y a actuellement 23 patients Covid dans l’hôpital lausannois, dont deux aux soins intensifs. Ils étaient près de 150 patients Covid au plus fort de la crise. Le personnel, fatigué, réclame un renforcement des effectifs. Il pourrait participer le 28 octobre à une journée de grève et d’actions.

L’hôpital universitaire vaudois a tiré jeudi un bilan de la première vague d’infection et présenté comment il entend gérer un éventuel nouvel afflux de patients. Il a voulu rassurer sur ses capacités à faire face alors que le nombre de cas est en augmentation dans le canton, qui est de loin le plus touché de Suisse.

D’emblée, la conseillère d’Etat Rebecca Ruiz a fait une mise au point: le système hospitalier vaudois n’est pas saturé. Un tiers des lits sont libres aux soins intensifs dans les hôpitaux vaudois. «Nous avons un système sanitaire solide, qui a montré sa souplesse et saura être prêt, le cas échéant», a-t-elle déclaré.

Peu de contaminations

Les mesures de protection ont permis d’éviter la contamination des collaborateurs. Selon les résultats préliminaires d’une étude sérologique, le personnel soignant ne serait pas plus touché que le reste de la population en général, soit un taux de 9-10%.

Au plus fort de la crise, la direction a dû se résoudre à prendre une mesure «radicale»: la suppression des vacances de son personnel. Elle ne devrait plus y avoir recours. «On a appris énormément de cette première vague, il n’y aura plus besoin d’arrêter les vacances», a estimé Isabelle Lehn, directrice des soins.