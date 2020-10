Lausanne : Le CHUV se joint à la mobilisation du 28 octobre

Les employés de l’hôpital universitaire ont décidé vendredi de participer à la journée de mobilisation de l’ensemble du secteur vaudois de la santé fin octobre. But: revaloriser le travail des soignants.

La pandémie de Covid-19 a mis en évidence les faiblesses du système de santé suisse, rappellent souvent les syndicats et associations professionnelles du secteur. Le personnel soignant a travaillé dans des conditions particulièrement pénibles et dangereuses en raison du manque de matériel de protection durant les premières semaines, des changements incessants de plannings et de la charge de travail supplémentaire générée par les mesures Covid-19, disent-ils.

Quatre grandes revendications

Parallèlement à la journée de mobilisation du 28 octobre, le but est de pouvoir ouvrir des négociations avec l’Etat, en particulier le Département de la santé et de l’aide sociale (DSAS) de Rebecca Ruiz, et les faîtières patronales. S’il ne devait pas y avoir de signes d’ouverture au dialogue, les syndicats et associations professionnelles se réuniront le 10 novembre pour décider d’un préavis de grève pour le 1er décembre.