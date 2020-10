Canton de Vaud : Le CHUV suspend toutes les visites aux patients hospitalisés

Afin de protéger au mieux les patients ainsi que les collaborateurs face à la deuxième vague de coronavirus, le CHUV suspend toutes les visites aux personnes hospitalisées.

A partir de ce même jour, le CHUV réduit aussi son activité programmée dans le but de traiter l’afflux de patients atteints du Covid-19. Toutes les interventions chirurgicales et médicales non urgentes, les hospitalisations et les consultations ambulatoires dont le report n’influe pas sur la santé des patients sont reportées, annonce le Centre hospitalier universitaire.