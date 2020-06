Le CHUV va avoir son centre pour les maladies rares

Centres pour maladies rares

Les Centres pour maladies rares sont des services interdisciplinaires vers lesquels les personnes sans diagnostic établi et dont l'évolution de la maladie s'avère complexe peuvent s’adresser afin de réaliser des examens diagnostiques approfondis, indique mercredi la kosek dans un communiqué.

Ces centres concentrent plusieurs spécialités médicales et coordonnent la collaboration entre les diverses cliniques, les instituts spécialisés et les hôpitaux. Ils fournissent également des renseignements, organisent des formations postgrades au sein des hôpitaux et prennent part à la recherche.