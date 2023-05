Vaud: Le CHUV veut bichonner ses employés mécontents

Le personnel du CHUV s’est exprimé et la Direction en prend acte.

Peur de parler librement

Quelque 8000 collaborateurs s’étaient exprimés , soit 60% du total. Parmi les griefs retenus figurent par exemple la «crainte des représailles» quand des problèmes d’organisation sont soulevés ou encore l’absence d’une politique RH claire et appliquée partout uniformément.

Sous l’œil des employés

Un comité de supervision, composé de travailleurs et de membres de la direction des RH, sera chargé de vérifier que le chantier avance. Un portail Intranet sera même mis en ligne, afin que tous les collaborateurs puissent suivre l’état d’avancement des travaux. «Tout n’est pas parfait et tout ne pourra pas être fait de suite, tempère Antonio Racciatti, directeur des ressources humaines. L’important est d’avancer pas à pas, concrètement et en étroite collaboration avec nos équipes.»