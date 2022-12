Lausanne: Le CHUV vient d’ouvrir une nouvelle unité pour les petits prématurés

Les bénéfices du peau à peau

Pour le bébé, le peau à peau permet de stabiliser la température, la respiration et le rythme cardiaque, diminuer la douleur, améliorer la prise de poids et la qualité du sommeil. Cette méthode permet aussi de réduire le stress de la mère et de l'enfant. Autres bénéfices du peau à peau: stimuler la production de lait maternel, réduire la durée d’hospitalisation et le risque d’infection, améliorer le développement neurologique et favoriser le lien d’attachement parent-enfant. «Les effets positifs étant corrélés à la durée, cette nouvelle unité facilite le maintien du bébé en peau à peau sur des périodes prolongées grâce à la non séparation parent-enfant tout au long du séjour», commente la Dre Lydie Beauport, médecin associée au Service de néonatologie.