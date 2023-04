Le CICR annonce la suppression de 1500 postes dans le monde d’ici à 2024

On ignore encore combien de postes seront supprimés au siège de l’organisation à Genève.

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a annoncé mardi sur son site internet qu’il prévoyait de biffer 1500 emplois dans le monde d’ici à 2024. Au moins 20 des 350 sites du CICR seront aussi fermés et plusieurs programmes réduits voire supprimés, faute de fonds.

Le nombre d’employés touchés sera minimisé autant que possible en réduisant les postes avant tout par un gel des embauches et des départs naturels, écrit l’institution. Les sites situés dans des zones qui peuvent être couvertes par un autre bureau du CICR, ou là où d’autres partenaires humanitaires ou de développement sont à même de prendre le relais, seront fermés en priorité.

Plus de 400 millions à couper sur cette année et la prochaine

Cette annonce fait suite à l’approbation, le 30 mars dernier par le conseil d’administration, d’une réduction des coûts globaux de 430 millions de francs étalée sur 2023 et 2024. L’appel aux dons de 2,8 milliards de francs pour cette année n’a pas atteint le niveau escompté. En outre, l’inflation et la guerre en Ukraine ont pesé lourd sur les comptes du CICR, qui a terminé le 4e trimestre 2022 sur un déficit de quelque 140 millions de francs.

Les détails des sites et des programmes qui passeront à la trappe n’ont pas encore été communiqués publiquement. On ignore donc quel sera l’impact de ces suppressions d’emploi sur le siège à Genève du CICR. On ignore également le nombre de personnes assistées par l’organisation dans le monde qui vont être touchées par ces changements. Des détails seront donnés dans le nouveau plan opérationnel, au moins de juin prochain, assure le CICR.