Intempéries

En 2019, le ciel a été (un peu) plus clément avec la Suisse romande

Inondations, glissements de terrain, laves torrentielles et chutes de pierres ont provoqué des dommages pour environ 85 millions de francs l’an dernier, soit deux fois moins qu’en 2018.

Inondations, glissements de terrain, laves torrentielles et chutes de pierres. La Suisse romande a peu souffert des intempéries en 2019. Le montant des dommages provoqué l’an dernier s’élève à environ 85 millions de francs. Il s’agit d’une année où les dommages ont été limités, écrit l'Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL) dans son analyse annuelle. Le montant des dommages ne correspond qu’à un bon quart de la moyenne des années 1972 à 2018, qui s’élève à 305 millions de francs. Le coût total reste inférieur à la moitié de celui des dommages causés par les intempéries au cours de l’année précédente (2018). L’année 2019 occupe ainsi la 30ème place dans la série de données sur 48 ans.

Genève, Vaud et Neuchâtel les plus touchés

Les dégâts ont été principalement causés par des crues, du ruissellement de surface et des laves torrentielles, généralement déclenchés par des orages. Les cantons les plus affectés ont été Genève, Vaud et Neuchâtel, a indiqué mardi l'Institut WSL.