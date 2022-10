Transort aérien : Le ciel se dégage peu à peu pour la compagnie Swiss

Le calme revient au sein de la compagnie qui a pu éviter une grève des pilotes et présenter de bons chiffres. De quoi voir l’avenir avec plus de sérénité, selon son patron Dieter Vranckx.

La compagnie Swiss se porte mieux. 20min/Michael Scherrer

La compagnie Swiss commence à voir la fin des turbulences, selon son directeur Dieter Vranckx interrogé dans le SonntagsBlick. La compagnie, empêtrée dans un conflit social, a présenté cette semaine de bons chiffres et prévoit un bénéfice solide sur l'ensemble de l'année.

«Les neuf premiers mois ont été rentables», selon son directeur Dieter Vranckx dans un interview au SonntagsBlick. «Côté personnel, les choses se présentent tout aussi bien: cette année, nous aurons embauché 800 nouveaux employés pour le personnel de cabine. Et en 2023, 1000 agents de bord et 80 pilotes supplémentaires seront engagés», dévoile-t-il.

Comme toutes les autres compagnies aériennes, Swiss a été fortement impactée par la crise du Covid. Elle a dû a supprimer 1700 emplois à plein temps et réduire sa flotte de 15%. «J'aurais de loin préféré garder tout le monde. Mais j'ai aussi une responsabilité envers tous les autres employés qui sont encore à bord», déclare-t-il.

«Avec le recul, ou peu dire qu’on aurait pu faire autrement»

La reprise du trafic aérien a ensuite été difficile pour Swiss qui a trop supprimé de personnel, ce qui a eu pour conséquence de peser lourdement sur les employés et de coûter cher en formation. «Avec le recul, on peut dire qu'on aurait pu en faire autrement. Mais à cette époque, nous n’avons supposé que la période difficile de la pandémie allait durer plus longtemps», se défend Dieter Vranckx.

Du coup, les représentants du personnel ont exigé de meilleures conditions de travail et ont menacé de faire la grève si leurs revendications n’étaient pas entendues. Mais un accord a été trouvé lundi avec le syndicat des pilotes Aeropers. Quant au montant de cet accord, il reste flou: Le syndicat avait demandé 200 millions de francs, nous avons refusé et proposé 60 millions de francs. Nous sommes parvenus à un accord quelque part au milieu».

Le personnel navigant réclame désormais un salaire de départ à 4000 francs au lieu de 3400 francs et un travail plus flexible. «C'est mon grand objectif», assure Dieter Vranckx. «Nous voulons atteindre la stabilité pour 2023 - non seulement sur le plan opérationnel mais aussi à l’interne», ajoute-t-il en précisant vouloir désormais trouver un compromis avec le personnel navigant d'ici la fin de l'année.

Actuellement, la demande est forte pour l'Amérique tandis que l'Asie est encore un peu à la traîne, selon patron de Swiss qui prédit un réel redémarrage à l'été 2023.