Corruption : Le cigarettier BAT soupçonné de «paiements douteux» en Afrique

L’ONG anti-tabac STOP accuse le cigarettier britannique BAT d’avoir distribué plus de 600’000 dollars dans dix pays africains entre 2008 et 2013.

Dans deux rapports, l’ONG anti-tabac STOP accuse ce géant mondial du tabac d’avoir distribué plus de 600’000 dollars (environ 550’000 francs, ndlr) sous forme d’argent, de voitures ou encore de dons de campagne à des dizaines de responsables politiques, législateurs, fonctionnaires, journalistes et employés d’entreprises concurrentes entre 2008 et 2013.

L’ONG STOP, lancée en 2018 par le milliardaire et ancien maire de New York Michael Bloomberg, entend dénoncer «les stratégies trompeuses de l’industrie du tabac» et proposer des «moyens» de lutter contre son influence. Cette organisation est dirigée collectivement par l’Université de Bath (Royaume-Uni), le Centre mondial pour la bonne gouvernance dans la lutte anti-tabac (Thaïlande) et l’Union internationale contre la tuberculose et les maladies respiratoires (Paris).