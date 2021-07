Matériaux de construction : Le cimentier Holcim affiche un bond de son bénéfice net

Le groupe suisse qui a abandonné l’appellation LafargHolcim, au début de l’année, est notamment porté par l’intégration de Firestone Building Products.

Chiffres record

«L'année dernière, à la même époque, j'ai dit que Holcim sortirait plus fort de cette crise. Ces résultats semestriels le prouvent, a commenté Jan Jenisch, CEO, dans un communiqué. Et de poursuivre: «Nous avons établi de nouveaux records en termes d'EBIT récurrent, de flux de trésorerie disponible et de bénéfice par action. Je félicite nos équipes pour cette réalisation remarquable»