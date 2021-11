Nord du Chili : Le cimetière toxique de la mode jetable

Dans le désert d’Atacama, les décharges sauvages de vêtements et de chaussures usagés grossissent à la mesure de la production effrénée de la mode à bas coût à l’échelle mondiale.

Textiles non biodégradables

Mais face à la croissance de la quantité de vêtements produits à bas coût en Asie pour des marques capables d’offrir une cinquantaine de nouvelles collections par an, le circuit est engorgé et les déchets textiles s’amoncellent de manière exponentielle. Environ 39’000 tonnes de déchets sont ainsi entreposés dans des décharges sauvages à Alto Hospicio, une commune de la banlieue d’Iquique. «Ce qui n’a pas été vendu à Santiago ou qui n’est pas parti en contrebande vers d’autres pays» comme la Bolivie, le Pérou et le Paraguay «reste ici» parce que les faire sortir de la zone franche ne serait pas rentable, explique Alex Carreño, qui habite non loin d’une décharge.