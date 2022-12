Valais : Le ciné gratuit, c’est fini!

Le gouvernement a tiré la prise de son opération destinée à relancer les cinémas. Les Valaisans ne pourront plus aller au ciné gratuitement les mardis, mercredis et jeudis.

Toutes les bonnes choses ont une fin. L’opération de relance des cinémas mise en place par le Canton du Valais – qui avait suscité la polémique – prendra donc fin le 15 décembre et non le 24, comme annoncé il y a un mois. Le 14 novembre, le Canton lançait un programme de soutien aux cinémas, dont la fréquentation a été durement impactée par la pandémie de Covid-19. Les Valaisans pouvaient aller gratuitement au cinéma tous les mardis, mercredis et jeudis. Et ce, jusqu’à Noël.