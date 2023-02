Carnet noir : Le cinéaste français Michel Deville s’est éteint à 91 ans

Le cinéaste français Michel Deville, qui a fait tourner Brigitte Bardot, Catherine Deneuve ou encore Michel Piccoli, est décédé le 16 février à l’âge de 91 ans et a été enterré lundi. «Nous l’annonçons seulement aujourd’hui car nous avons souhaité nous recueillir dans l’intimité familiale et Michel détestait les cérémonies…», a déclaré son épouse et collaboratrice Rosalinde Deville. Le réalisateur de «Péril en la demeure», mort «de vieillesse» selon son épouse, a été «inhumé au cimetière de Boulogne-Billancourt, sa ville», près de Paris.