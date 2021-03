France : Le cinéaste Jean-Jacques Annaud lourdement condamné pour blanchiment

Le réalisateur septuagénaire a été sanctionné pour ne pas avoir déclaré au fisc français plus d’un million d’euros. Une rémunération liée au succès de «Sept ans au Tibet» en 1997.

Cette somme se trouvait dans un «trust» baptisé «Los Condores» et situé à Guernesey puis aux îles Caïmans, avant d’être transférée à Hong Kong, avait révélé en 2017, dans le cadre des «Paradise Papers», Radio France et Le Monde, membres du Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ).

Meilleur cinéaste que «fiscaliste»

L’avocat du réalisateur, Eric Delloye, a affirmé que son client n’avait «jamais souhaité éluder l’impôt» et qu’il n’avait «jamais appréhendé» la somme en cause, car elle était toujours aux mains du gestionnaire du «trust». «M. Annaud est totalement étranger aux mécanismes financiers et fiscaux internationaux», précise l’avocat qui souligne que cette rémunération n’a toujours pas été concrètement perçue. Selon lui: «le conseil d’avocats américains ne lui a pas expliqué les tenants et aboutissants des opérations».