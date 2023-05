Le cinéma, c’est comme une colonie de vacances pour Jack Harlow

(Video: Disney+/AP/Twitter/ast)

Alors qu’il est numéro 1 des ventes dans la catégorie hip-hop aux USA avec son dernier album, le rappeur américain Jack Harlow, 25 ans, a accepté de se lancer dans une carrière d’acteur pour le remake de «White Men Can’t Jump». Le film arrive ce vendredi 19 mai 2023 sur Disney+.

Le film original date de 1992 avec Woody Harrelson et Wesley Snipes. Pourquoi ce choix pour vos débuts d’acteur?

L’idée, d’apporter cette histoire autour du basket à une nouvelle génération, me parle car le film s’adresse aux jeunes de mon âge. Avoir cette expérience comme premier film restera inoubliable. Le cinéma, c’est comme une colonie de vacances. J’avais l’impression de me retrouver enfant au premier jour dans un camp entouré d’un grand groupe d’inconnus où l’on doit vite apprendre à se connaître pour passer un bon moment ensemble. Les deux premiers jours de production, on essaye de se cerner, de voir les qualités et défauts des autres… Puis rapidement on forme un groupe soudé d’amis. J’ai adoré ce processus de création.



Est-ce intimidant pour une star de la musique de démarrer à zéro dans un autre job d’artiste?

Ça fait bizarre au début mais j’ai été bien accueilli car les producteurs et mes partenaires étaient ouverts à mes idées pour améliorer certaines scènes. Cela ne veut pas dire qu’on me disait oui à tout. (Rire.) Mais j’avais au moins le sentiment de pouvoir donner mon opinion sur ce qui m’est important.



Le rappeur américain Jack Harlow, 25 ans, a adoré sa première expérience devant les caméras. IMAGO/Sipa USA

Votre album «Jackman», sorti fin avril, est numéro 1 en Amérique. Allez-vous arrêter la musique pour le cinéma?



Certainement pas, mais cela m’a fait beaucoup de bien de changer d’air. (Rire.) J’ai terminé cet album juste avant de démarrer le tournage de «White Men Can’t Jump» et j’étais totalement pris dans le tourbillon du travail sur mes titres. Ce sont des jours, des semaines assez monotones car on répète constamment pour perfectionner ses nouveaux morceaux. La manière dont l’emploi du temps du tournage a été fait était magique pour moi car il m’a obligé à sortir de ma routine de musicien pour devenir comédien. C’était une nouvelle expérience. J’en avais besoin mentalement et émotionnellement.



Que gardez-vous de cette première expérience de film?

C’était phénoménal! Je me levais tous les matins en étant impatient d’arriver sur le plateau. J’ai pris un grand plaisir à découvrir une nouvelle forme d’expression artistique. C’était capital de créer une bonne entente avec mon partenaire Sinqua Walls pour que l’étincelle se voie à l’écran dans nos face-à-face autour du basket. Mais j’ai voulu créer la même complicité avec toute l’équipe, aussi bien les acteurs que les techniciens ou même les personnes chargées des repas à la pause déjeuner. C’était comme me retrouver à l’école où l’on veut tout faire pour être apprécié et aimé par tous.



Vous avez été l’un des derniers à travailler avec Lance Reddick, célèbre notamment pour la franchise «John Wick» et décédé récemment. Quel souvenir gardez-vous de ce grand comédien?