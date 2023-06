Vevey (VD): Le cinéma en plein air met une sourdine pour ménager les voisins

Le cinéma en plein air de Vevey se fera plus discret du 12 juillet au 12 août sur la place Scanavin. La Municipalité communique ce mercredi vouloir «favoriser une meilleure cohabitation» entre l’événement, son public et les habitants du quartier. On apprend qu’une pétition a circulé à Vevey demandant une réduction du bruit lors de ces séances de cinéma.

Les autorités disent avoir pris en compte ces remarques et fait quelques adaptations pour limiter le tapage. Certaines séances seront «silencieuses» et d’autres n’auront plus d’entracte pour se terminer plus tôt. Ces nouveautés s’ajoutent aux mesures déjà prises pour éviter les conflits de voisinage. La technique du son a été améliorée, le public est appelé à respecter les riverains, aucune projection-test n’est effectuée et les habitants du quartier concernés reçoivent un abonnement pour assister gratuitement à toutes les projections.