La bande-annonce de «Midnight Family»

«Comme les exploitant.es romand.es ne peuvent plus vous accueillir, ils et elles vous prient de les accueillir chez vous». Voilà le message qu'envoie Outside the Box. Dès ce mercredi 25 mars, il sera possible d'acheter sur le site du distributeur un billet à 10fr, donnant accès à un lien à regarder chez soi. La moitié de cette somme ira aux salles, et l'autre moitié au distributeur du film. «Une manière de soutenir un secteur d'activité frappé de plein fouet par les mesures de confinement et de maintenir vivants les rituels de sortie du mercredi!», indique Outside the Box.

Virée hallucinante en ambulance mexicaine

Alors que le personnel soignant est applaudi chaque soir par la population depuis les balcons, c'est un documentaire palpitant sur des ambulanciers qui sera l'initiateur de ce projet: «Midnight Family» (bande-annonce ci-dessus). Ce doc devait initialement sortir en salle le 18 mars. Il suit la famille Ochoa, qui nuit après nuit, se met en chasse de clients solvables dans son ambulance privée. Cela à Mexico City, où l'Etat met en service moins de 45 ambulances pour 9 millions d'habitants. Course pour arriver le premier, soucis avec les flics, corruption, pauvreté; voilà un quotidien sacrément mouvementé! Vous serez certainement happés et ne manquerez pas de vous étonner que Luke Lorentzen, réalisateur américain de 27 ans, soit parvenu à placer une caméra dans ce boxon!

Pépites à la pelle

Le Cinérama Empire a Genève s'est joint à la plateforme suisse Cinefile pour y proposer sa propre sélection (5fr50 par film). Parmi les pépites à piocher, on vous conseille le frénétique «Good Time» des frères Safdie avec Robert Pattinson (ci-dessous), le captivant «Whiplash» de Damien Chazelle (réalisateur de «La la land»), le bouleversant «Girl», du Belge Lukas Dhont, Caméra d'or à Cannes en 2018, ou encore l'hilarant «Les Garçons et Guillaume, à table!» de Guillaume Gallienne,

Bande-annonce «Good Time» La bande-annonce de «Good Time», de Ben et Joshua Safdie

Ne manquez pas non plus les films «Memories of Murder», «The Host» et «Snowpiercer, le Transperceneige», tous trois mis en scène par le Coréen Bong Joon-ho, multiprimé pour «Parasite». Le site propose aussi un focus sur l'amour après 60 ans, à travers huit long métrages: l'incontournable «Amour» de Michael Haneke et l'excentrique «Youth» de Paolo Sorrentino sont au programme.

Epée de Damoclès

Le CityClub Pully a lui aussi fait sa sélection, sur le site de streaming Filmingo (9fr par mois ou 8fr par film). A découvrir entre-autres, «You Will Die At 20» (ci-dessous), qui aurait dû sortir sur grand écran le premier avril: C'est la tradition, au Soudan: tout nouveau-né reçoit la bénédiction du chef religieux du village. Muzamil, lui, a droit à une malédiction: il mourra à 20 ans! Comment vivre avec cette épée de Damoclès, un père qui fuit, une mère toute en noir qui porte déjà le deuil de son fils vivant? La religion est-elle un apaisement? Et l'amour? Autant de questions qui se posent tout au long du film d'Amjad Abu Alala, tout simple mais de plus en plus tendu au fur et à mesure que passent les minutes. Jusqu'à ce que Muzamil ait 20 ans...

Bande-annonce «You Will Die at 20» Bande-annonce «You Will Die at 20», de Amjad Abu Alala

Le reste du programme du CityClub ne manque pas d'intérêt, avec des longs métrages qui valent vraiment le coup d'être rattrapés: «The Florida Project», «Toni Erdmann» et «Monos» en tête, tandis que «La Flor» (six épisodes pour un total de 14 heures!) et «Heureux comme Lazzaro» combleront les adeptes d'objets insolites.

Divertissement de qualité