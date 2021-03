Cupra, la filiale de Seat, a profité de son troisième anniversaire officiel pour présenter une version particulièrement sportive du Formentor. VZ5 est le nom du prochain modèle de SUV haut de gamme. Et il sera équipé d’un moteur essence 2,5 litres Audi! Avec sa puissance de 390 ch et son couple de 480 Nm et combiné à une boîte de vitesses à double embrayage à sept rapports et à une transmission intégrale, le cinq cylindres, disponible pour la toute première fois en dehors de l’univers Audi, propulse le Formentor à 100 km/h en 4,2 secondes. La vitesse de pointe est limitée à 250 km/h.

Parmi les caractéristiques spéciales du VZ5, on peut citer les jantes 20 pouces très travaillées, un châssis adaptatif et des disques de freins 18 pouces avec des étriers six pistons. La carrosserie est dix millimètres plus basse par rapport à celle du modèle haut de gamme précédent, le Formentor VZ de 310 ch. L’allure sportive est assurée par deux grandes prises d’air situées sous les phares, des prises d’air latérales en carbone, ainsi qu’un diffuseur arrière qui encercle, de chaque côté, deux sorties d’échappement disposées en oblique l’une au-dessus de l’autre. Les couleurs extérieures exclusives et les accents cuivrés sont d’autres caractéristiques de la nouvelle variante haut de gamme.

La Cupra VZ5 ne cache pas sa puissance. À l’arrière, quatre sorties d’échappement, ainsi qu’un diffuseur en carbone sautent aux yeux. Cupra Des jantes 20 pouces très travaillées aux accents cuivrés viennent orner la nouvelle version haut de gamme. Cupra Un volant sport avec palettes de changements de vitesses, des coutures décoratives de couleur et des applications à l’aspect cuivre et aluminium assurent une note sportive. Cupra

À l’intérieur, on trouve des sièges baquets fortement profilés avec appuie-tête intégrés, un revêtement en cuir noir ou bleu avec à chaque fois des accents de cuir nappa brun et des coutures décoratives de couleur contrastée. Un volant sport avec palettes de changement de vitesses, un cockpit numérique avec écran 12 pouces et des applications à l’aspect cuivre et aluminium viennent compléter le côté sportif.

Tout à fait exclusive