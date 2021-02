Philipp Kurashev a signé le but de la victoire de Chicago au Little Caesars Arena de Detroit.

Le numéro de Kurashev

Philipp Kurashev (21 ans) a concocté un bijou dans le duel entre Detroit et Chicago, mercredi au Little Caesars Arena (0-2). En avantage numérique, à la 33e minute, le joueur de centre bernois a réceptionné une passe du défenseur manitobain Duncan Keith avant d'enrhumer le défenseur Troy Stecher en pleine vitesse et de déjouer le gardien Jonathan Bernier d’un tir du poignet tout en finesse.