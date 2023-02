JO 2024 à Paris: Menaces ukrainiennes dénoncées par le CIO

JO 2024 à Paris : Le CIO dénonce les menaces ukrainiennes

L’Ukraine pas soutenue selon Bach

Proposition inadmissible pour Kiev

La France se cherche

Les États-Unis se sont à l’inverse prononcés en faveur du compromis de la bannière neutre. Pour la France et la ville de Paris, organisatrice de ces Jeux, la question est de plus en plus sensible.