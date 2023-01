Jeux olympiques 2024 : Le CIO prépare le retour des athlètes russes et bélarusses

Des manœuvres engagées à l’automne dernier

Le dossier est politiquement sensible: mardi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky exigeait auprès de son homologue français Emmanuel Macron que les Russes soient d’ores et déjà bannis des prochains Jeux olympiques, dans moins de deux ans.

Mais le droit de participer aux JO dépend des 28 fédérations internationales régissant les sports olympiques d’été, et non du CIO, qui tente de son côté de trouver une cohérence entre «mission unificatrice» du sport et forte indignation anti-russe, en particulier en Europe.

Le CIO propose une feuille de route

L’instance olympique, en deuxième rideau, joue donc un rôle crucial depuis un an: «le cœur lourd», elle avait «recommandé» l’exclusion des Russes et Bélarusses, pour «protéger» leur intégrité et celle des compétitions internationales, et balise désormais leur retour.