E-sport – Le CIO refait un pas vers l’e-sport

Les courses de vélo virtuelles permettent de voir du paysage et de se mesurer à d’autres concurrents sans quitter son salon. CIO

S’assurer que l’Olympisme ait bien son rôle à jouer dans certaines compétitions e - sportives, c’est bien le rôle du directeur des sports virtuels. Le Comité i nternational o lympique a mis ce poste au concours mi-octobre. Il souhaite se développer dans ce domaine, conformément à ce qu’il avait annoncé au mois de mars avec son agend a olympique 2020+5.

Le programme du CIO évoque surtout les « sports virtuels physiques » , soit des simulations de sports qui mêlent mouvements et vidéo. Cela existe sous de nombreuses formes, de la création d’une étape du T our de France dans son salon, à l’aide d’un home - trainer et d’un écran, à des compétitions de golf jouables grâce à des tapis et clubs connectés. Le CIO a déjà exploré le terrain entre avril et juin, avec ses Olympic Virtual Series (OVS). Les sports présents: le baseball, le cyclisme, l’aviron, la voile et les sports automobiles.

Un poste déterminant pour la suite?

Les discussions sur l’intégration – ou non – de l’e-sport parmi le sport traditionnel sont récurrentes depuis plusieurs années. Le sport électronique jouit d’une grande popularité, notamment dans des pays comme la Corée ou la Chine. Les joueurs y ont rapidement gagné un statut de professionnels et gagnent leur vie avec cette activité. Pour certains, les Jeux olympiques de Tokyo étaient l’occasion idéale d’intégrer l’e-sport dans son programme. Le CIO a toutefois préféré laisser l’e-sport en marge de l’événement principal. Il refuse également d’intégrer des jeux violents, ce qui exclut d’office tout jeu de combat – des jeux extrêmement disputés et populaires en compétitif.