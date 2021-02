Football : Le CIO rejette une requête contre Gianni Infantino

Une société suisse avait déposé une requête contre le président de la FIFA auprès de la commission d’éthique de l’instance olympique.

L’opacité du marché des transferts

Sport7 et son avocat Philippe Renz, qui bataillent depuis 2017 contre l’opacité du marché des transferts et les pratiques des agents, avaient réclamé une enquête éthique «en vue de l’exclusion de Gianni Infantino», et de sa suspension dans l’intervalle.